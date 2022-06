Alex Ahrendtsen fastholder tro på DF-formand

Alex Ahrendtsen, som er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, kalder det "ærgerligt", at ti tidligere DF-kollegaer har forladt folketingsgruppen.

I februar meldte seks sig ud af gruppen. Fredag smuttede profilerne Peter Skaarup og Jens Henrik Thulesen Dahl. Lørdag var det Søren Espersen og Dennis Flydtkjærs tur.

Dermed er folketingsgruppen skrumpet fra 16 til 6 siden valget i 2019.

- De har haft svært ved at acceptere, at et overvældende flertal af medlemmerne har valgt Morten (Messerschmidt, red.) som formand på demokratisk vis. Det er ærgerligt, men jeg er faktisk glad for at være i Dansk Folkeparti, siger Alex Ahrendtsen.

De seneste uger har flere medlemmer af DF's lokale bestyrelser meldt sig ud af partiet i protest mod ledelsen på Christiansborg.

Men Ahrendtsen påpeger, at der alle dage har været medlemmer rundt i landet, som forlader deres partier.

- Sådan er det i alle partier. Der har selvfølgelig været nogen, der har fået nok under den her tumult, og det forstår jeg godt. Men hovedansvaret hviler på de ti, der er gået.

- Jeg er glad for Morten

Stemningen på Christiansborg er selvsagt ikke god. Men det er anderledes ude i baglandet, mener Alex Ahrendtsen.

- Når jeg møder folk, er de fulde af fortrøstning. De tror på Morten, og det gør jeg også, for ellers var jeg her ikke.

- Jeg er glad for Morten, jeg synes, at han er glimrende, kreativ og intelligent, og jeg er sikker på, at når det her falder til ro, kan vi begynde at tale om politik. Jeg har altid sat fællesskabet højest, og derfor er det også skuffende, at man ikke har kunne acceptere den formand, som medlemmerne har valgt. Det gavner ingen.

I maj sidste år meddelte Alex Ahrendtsen, som har siddet i Folketinget for DF siden 2011, at han ikke genopstillede ved næste folketingsvalg.

Men den beslutning ændrede han i begyndelsen af i år, fordi valget af Morten Messerschmidt som ny formand havde givet ham lyst til at fortsætte.

- Det er faktisk også lidt af en overraskelse for mig. Indtil for 14 dage siden havde jeg faktisk regnet med, at jeg skulle ud af Folketinget efter næste valg.

- Men jeg må bare indrømme over for mig selv, at valget af Morten Messerschmidt som ny formand, min gamle ven, har bare givet mig masser af glæde og energi, sagde han.

Søndag middag er der hovedbestyrelsesmøde i Dansk Folkeparti. Alex Ahrendtsen er dog ikke et af otte hovedbestyrelsesmedlemmer.