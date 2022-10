Alle lamper lyser rødt: Sygefraværet stiger overalt på sygehusene

Patienterne betaler prisen

Sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant står ikke alene med sit syn på, at det pres, de forskellige faggrupper er under på grund af de massive problemer med rekruttering, er medvirkende til stigningen i sygefraværet i Region Syddanmark.



På direktionsgangen på OUH har administrerende direktør Niels Nørgaard Pedersen samme forklaring.

- Det har været en svær periode for sygehuset. Vi har været under dobbeltpres. Vi har manglet personale på grund af sygdom samtidig med, at vi har rekrutteringsproblemer. Vi har dog de to seneste kvartaler set en bedring, hvor vi har haft et sygefravær på cirka 4,6 procent i stedet for de cirka otte procent, vi lå på i årets første måneder, forklarer han.

Gør ledelsen det godt nok, når I nu er længere væk fra målet, end I var på samme tidspunkt sidste år?

- Vi gør rigtig mange ting i en svær situation. Vi arbejder blandt andet for at få andre faggrupper ind og tage nogle af sygeplejerskernes opgaver, så vi ikke mangler så mange, som vi ellers ville have gjort. Det er vi langt med nogle steder, mens der er andre steder, hvor det er sværere, forklarer Niels Nørgaard Pedersen.

Pandemien og de store problemer med rekruttering er nemlig en katastrofal cocktail, der også har ramt patienterne.

- Vi har måttet justere på kapaciteten og køre på et lavere kapacitetsniveau. Det har skabt lange ventelister, vi nu arbejder på at få nedbragt, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Han tror ikke, at ventelisterne rammer et acceptabelt niveau på for eksempel de kirurgiske afdelinger, hvor ventetiden for patienterne lige nu er længst, før en gang i 2023.

Se sygefraværet på de fynske sygehuse og sundhedscentre: