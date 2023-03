Alle navne offentliggjort: Disse 15 kunstnere optræder på Magicbox

Tung bas, røg og laserlys. Det er, hvad du kan opleve på Tinderbox' elektroniske scene, Magicbox.

Nu løfter den odenseanske festival sløret for, hvilke DJ's der skal sætte gang i basrytmerne i sommervarmen.

Det bliver blandt andet den brasilianske DJ Öwnboss, der med sit megahit "Move your body," tog den internationale EDM-scene med storm i 2021. Et nummer, der i skrivende stund har 215 millioner streams på Spotify.

Man vil også kunne opleve den hollandske duo W&W, der mikser både trance, electro- og progressive house.

Derudover vender hollænderen Fedde Le Grand tilbage til Tusindeårsskoven med hits som ”Put Your Hands Up 4 Detroit” og ”Let Me Think About It”, der er produceret i samarbejde med danske Ida Corr.

Magicbox får selvfølgelig også dansk besøg. Det bliver blandt andet succesduoen Pelle Peter Jencel og Nicholas Kawamura, der genopliver det populære radioprogram "Lågsus" med et brag af et liveshow og et unikt torsdagskoncept fra TooManyLeftHands med undertitlen ’TooManyLeftHands & Friends’

Allerede mandag offentliggjorde Tinderbox, at den hollandske verdenstjerne Armin van Buuren, der har vundet titlen som verdens bedste DJ 5 gange i træk, også gæster Magicbox.

Tinderbox løber af stablen fra den 22. til 24. juni 2023 i Tusindårsskoven i Odense.

Du kan se det endelige program for Magicbox-scenen her:

- Armin van Buuren (NL)

- Baltzer

- Fedde Le Grand (NL) HUGEL (FR)

- HUGEL (FR)

- Joshwa (UK)

- KREAM (NO)

- Lågsus

- MARF (NL)

- Ofenbach (FR)

- Öwnboss (BR)

- Pretty Pink (DE)

- Prom Night

- TooManyLeftHands & Friends

- Topic (DE)



- W&W (NL)