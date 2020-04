Allergiker: - Er jeg særligt udsat for smitte?

Det kan være svært at finde ud af, hvem der er i risikoruppen for at blive smittet med coronavirus. Derfor skrev Martin Rasmussen til TV 2/Fyn og stillede spørgsmålet:

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Jeg lider af pollen- og græsallergi. Er folk som mig mere udsat for corona? Martin Rasmussen

Han fik selv konstateret pollen- og græsallergi sidste år, så han kender godt sine egne symptomer.

- Jeg nyser og hoster lidt på grund af min allergi, men jeg er sådan set bare bange for, om os med allergi er i risikogruppen, siger Martin Rasmussen.

Martin Rasmussen og resten af landets allergikere kan dog være helt rolige. Borgere med almindelig høfeber og allergi er nemlig ikke i risikogruppen. Sådan lyder det fra Astma-Allergi Danmark.

00:17 Er folk som mig mere udsat for corona, spørger Martin Rasmussen. Luk video

- Det er kun, hvis man har astma, der ikke er velbehandlet, eller som ikke er opdaget, at man er særligt sårbar over for coronavirus, siger Anne Holm Hansen, der er vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Høfeber og astma ligner corona

Ifølge Anne Holm Hansen skal man dog være ekstra opmærksom på sine symptomer, hvis man er allergiker. Der er nemlig risiko for, at folk forveksler deres allergi og høfeber med corona eller omvendt.

Der er symptomsammenfald mellem covid-19, astma og høfeber. Foto: og grafik: Camilla Kehlet

- Hvis man tror, at man har høfeber og tropper op hos lægen med corona, så vil det jo ikke være godt. Og det er heller ikke rart, at folk med høfeber skal gå og tro, de har corona, siger Anne Holm Hansen.

Derfor er det vigtigt, at man ringer til sin læge og får snakket symptomerne igennem, så man kan blive afklaret.

Læs også Lægens svar: Det vil fynboerne vide om corona

Kend dine symptomer

Det bedste, allergikere kan gøre, er at tænke over, hvilke symptomer de har haft tidligere.

- Det handler om at kende sin allergi, siger Anne Holm Hansen.

Men det er lettere sagt end gjort. Der er nemlig symptomsammenfald mellem coronavirus, høfeber og astma. Og hvis allergien opstår i år, kan det være svært at vide, om der er tale om allergi eller coronavirus.

Derfor lyder det bedste råd, som Anne Holm Hansen kan give, således:

- Hvis du er i tvivl, skal du ringe til din læge eller til os, og så får vi en snak om det, siger hun.

Astma-Allergi Danmark har i øjeblikket udvidet åbningstiderne. Du kan ringe til dem på tlf. 43 43 42 99 på alle hverdage fra 9-14.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag her på Fyn under corona-udbruddet: