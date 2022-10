Alternativet vil genoplive busser uden for byerne: - Det er fuldstændig urealistisk, siger V-kandidat

Der skal flere busser på de fynske landeveje.

Sådan lyder meldingen fra folketingskandidat for Alternativet på Fyn Simon Nyborg Jensen. Han vil have færre til at tage bilen og i stedet hoppe på bussen eller cyklen.

Der bliver brugt adskillige milliarder på at bygge flere motorveje og motortrafikveje rundt i Danmark, og det er en "fejlprioritering", mener folketingskandidaten.

- Vi kunne bruge pengene på at genoplive vores offentlige transport, som jo er blevet skåret godt og grundigt ind til benet de sidste par årtier, siger Simon Nyborg Jensen.

På Fyn har Fynbus eksempelvis måtte beskære i flere fynske busruter på landevejene på grund af besparelser og underskud som følge af coronapandemien.Til stor frustration for flere fynboer særligt i yderkommunerne.



Selv om transportminister Trine Bramsen (S) tidligere har givet over 100 millioner kroner til busselskaberne, så har det langt fra været nok til at undgå besparelser på fynske ruter, lød det tidligere fra Fynbus' direktør.

Tvinger folk ind i bilerne

Simon Nyborg Jensen mener, manglen på offentlig transport særligt uden for de største byer tvinger folk ind i bilen, fordi der er ikke er en anden mulighed for at få dagligdagen til at hænge sammen. Mere offentlig transport vil dog være til gavn for borgerne på flere måder, lyder det.

- Det vil både styrke den grønne omstilling inden for transport, men det vil også give mulighed for at leve på landet uden et kørekort, siger Simon Nyborg Jensen og fortsætter:

- Men det er der jo ikke mulighed for lige nu.

Der skal derfor prioriteres i langsigtede investeringer som alternativer til private biler. Det gælder flere små bybusser, lyntog, delebiler og ikke mindst cykler, foreslår han.

Venstre: - Det er fuldstændig urealistisk

Venstres folketingskandidat Pia Offer Madsen tror ikke nødvendigvis, at det vil være muligt at indsætte flere busser og kollektiv trafik ud i de mindre byer i yderkommunerne.

- Det er fuldstændig urealistisk, at en bus skal kunne samle en person op, som bor ude i Barløse på en mark eller en lille vej ude på landet. Jeg tror simpelthen ikke på, at det nogensinde kommer til at ske, siger Pia Offer Madsen.



- Jeg tror, at det første som man skal gøre, det er at indse, at Danmark og Fyn er et både og, når det kommer til kollektiv trafik og privatbilisme.

For hvis man ikke sørger for at give plads til personers behov for en privat bil i det daglige, så kommer det til at "koste på bosætningen ude på landet". Derfor skal eksempelvis pendlerfradraget komme alle til gode, tilføjer hun.

Simon Nyborg Jensen mener derimod, at borgerne skal være klar til at omstille sig til fordel for klimaet. Alt i ens liv behøver lige bekvemt, uddyber han.

- Det er altså okay, hvis du skal cykle to kilomenter hen til der, hvor du hopper på den gode kollektive transport.

Du kan se de to fynske folketingskandidater debattere på landevejen her: