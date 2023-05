Alvorlig hændelse med ung pilot over Sprogø

En 22-årig flyveelev var i fare for at ende i noget rigtig rod, da han under en solotur fra Billund til Roskilde pludselig blev svimmel, fik problemer med at trække vejret og fik tunnelsyn, mens han fløj over Storebælt omkring Sprogø.

Det fremgår af en ny rapport fra Havarikommissionen. Episoden fandt sted 10. marts 2023.

Ifølge rapporten blev den 22-årige pilot under flyvningen klar over, at hans problemer i luften skyldtes kulilte i kabinen, så han åbnede et vindue og kunne senere uden problemer lande sit fly.

Havarikommissionen konkluderer i rapporten, at episoden skyldtes indånding af oliedampe. Den 22-årige blev kørt i ambulance til nærmeste sygehus efter sikkerhedslandingen.