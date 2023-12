Alvorlig mangel på brandmænd giver risiko for længere responstid

Ud af de 31 brandstationer på Fyn og øerne, søger 14 stationer lige nu ansatte.

Men fordi der mangler brandmænd, og det er svært at få vagtplanerne til at hænge sammen, bedes brandmændene bære alarmen i videst muligt omfang, og flere brandmænd vælger at have alarmen tændt, selvom de har fri.

- Vi ved jo godt, at når vi bliver kaldt, så er det fordi, der er brug for os. Jeg har stået i episoder, hvor den gik på genudkald, og jeg sad derhjemme og tænkte “Hvad nu hvis der ikke er andre, der kommer?"

- Så løber man alligevel, fortsætter han.

Frygter for brandsikkerheden

Ikke alene står konsekvenserne for brandmændene, hvis arbejdsmiljøet fortsætter med at være presset, men i sidste ende kan det også have konsekvenser for brandsikkerheden:



- Hvis ikke der er brandmænd nok, kan det i yderste konsekvens betyde, at brandstationen ikke fungerer, og så må man enten ansætte nogen fast eller lukke brandstationen helt, siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber og fortsætter:

- Og det kan betyde, at der kommer en længere responstid, fordi andre stationer skal nå de områder - men der skal nok komme en brandbil.

For brandmændene på Svendborg Brandstation og formanden for Danske Beredskaber, er det vigtigt at nævne, at man ikke skal frygte, at der ikke kommer nogen for at slukke branden, hvis den opstår.

- Det er yderst sjældent, at der sker svigt. Systemet virker som udgangspunkt, og vi gør, hvad vi kan takket være vores ansatte, der er dedikerede og til rådighed, siger Jarl Vagn Hansen og fortsætter:

- For mig er det vigtigst, at man har et fintmasket net af brandstationer og livredende førsteindsats tæt på. På den måde er trygheden hele tiden tæt på borgerne.