Alvorligt syge Claus Larsen solgte sit livsværk - især én ting fortryder han

- Jeg har altid haft mange lærlinge, og jeg synes, det er sjovt at have med unge mennesker at gøre. Nogen er måske skoletrætte, og bare det at se dem blomstre og blive glade er det hele værd, siger Claus Larsen, der i mange år har været med i bestyrelsen for Byg til Vækst for at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i snusepraktik og fast arbejde i byggebranchen.

Claus Larsens fritid har været sparsom.

- Arbejdet har også været min hobby. Jeg ville godt have set mere til min hustru Lene og mine to børn. Jeg har i princippet svigtet mine børn. Jeg kan jo se, hvordan andre har haft det sammen med deres børn, men jeg har det godt med dem. Jeg havde ellers meddelt, at jeg ville stoppe som 60-årig, men den ene dag tager den anden, og nu er jeg 71 år, siger Claus Larsen.

Nu er der fokus på den nære fremtid.

Kunne have været værre

- Selvfølgelig er mine børn kede af det. De havde glædet sig til, at jeg stoppede, og vi skulle have tid til at have det sjovt sammen. Men det kunne have været værre. Hvis jeg havde fået en hjerneblødning, blodprop og skulle sidde i kørestol, kunne vi ikke disponere de ting, vi gerne vil. Det kan vi nu. For jeg har det godt nu. Jeg ville ønske, at jeg ikke var syg, men jeg er lettet over, at jeg ikke skal på arbejde, og jeg er overrasket over, at jeg er så lettet, siger Claus Larsen.