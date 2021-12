Ambulancer sendt til 52 faldulykker: Politiet advarer om isslag på en regnfuld tirsdag

Tirsdag morgen ligger temperaturerne sig lige nøjagtig på den positive side af frysepunktet langt de fleste steder, men der er dog nogle steder, hvor der lige akkurat stadig vil være frost.

Det betyder, at den regn, der forventes at falde allerede i morgentimerne, kan give anledning til glatte veje, da den lægger sig som is på de kølige fortove og vejbaner.