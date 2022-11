Ambulancereddere kaldt til krisemøde - håber på politisk hjælp til løsning

- Informationsmøderne er en opfølgning på, at vi har skrevet ud til 1.000 medarbejdere om, at 48-timers-reglen gør, at det er begrænset, hvad de kan få af ekstraarbejde, siger Steen Schougaard Christensen.

Det er EU-lovgivning, der dikterer, at lønmodtagere ikke må arbejde så meget om ugen. Den skal ifølge fagforbundet FOA mindske risikoen for, at lønmodtagere bliver slidt ned.

Loven er fra 2003, men det er først nu, at Region Syddanmark og FOA er gået i gang med at undersøge, om Ambulance Syd og nogle få andre virksomheder overholder reglerne.

Håber på mulig løsning

På møderne er der blevet diskuteret flere forskellige løsninger, og Ambulance Syd-direktøren håber, at politikerne vil komme i arbejdstøjet og hjælpe med noget lovgivning.

- Hvis man får implementeret resten af EU’s arbejdstidsdirektiv, kan man som medarbejder give samtykke til, at 48-timers-reglen ikke gælder mig, så man kan se bort fra arbejdstidsreglen, siger Steen Schougaard Christensen.

Dermed håber parterne, at EU-reglen, der lige nu spænder ben for ambulancedriften på Fyn, kan ignoreres, hvis medarbejderne er med på at arbejde ekstra.

Ministeren skal i arbejdstøjet

Ambulanceredderne skal dog ikke forvente, at løsningen er lige om hjørnet.

- Det er ikke et quickfix. Vi skal helt op på øverste hylde i Folketinget, siger Steen Schougaard Christensen.

Til gengæld skal der findes en løsning, så ambulancerne ikke skal holde i garagen, selv om der er brug for dem på Fyn.

- Der mangler reddere på tværs af alle fem regioner. Ambulancereddere er en mangelvare, og det er også derfor, man har øget antallet af elever, siger Steen Schougaard Christensen, der fortæller, at en del af problemet ligger i, at der de seneste år er blevet uddannet for få ambulancereddere.

Det tager tre år og syv måneder at blive uddannet som ambulanceredder, så selv om det på længere sigt kan være en løsning, hjælper det ikke nu og her på ambulancedriften på Fyn, hvor reglerne tvinger ambulancer til at holde stille, fordi de ikke kan bemandes.

Problemer med ambulancedriften i Region Syddanmark har allerede fået politiske reaktioner på Christiansborg. Peter Kofod (DF) kalder EU-reglen for “dybt uretfærdig” og “åndssvag”. Han vil tage fat i beskæftigelsesministeren, når en ny regering er på plads.