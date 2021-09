Analyse: Mere medie-fokus på de unge end på fynske arbejdspladser

Og netop den utidssvarende størrelse af dagpengene har længe været en dagsorden, som fagbevægelsen ikke har kunnet komme igennem med. Private lønforsikringer gælder for eksempel ikke den ældre del af arbejdsstyrken.

Dimittend-ledigheden er fordoblet siden 2009, hvor det blev muligt at gå direkte fra SU til dagpenge.

Hver fjerde arbejdsløse er nyuddannet, og sammenholdt med, at hver femte på dimittend-dagpenge stadig hænger fast i systemet efter et år, ja så var der behov for handling, mente beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på dagens pressemøde.

Det er ikke længe siden, at holdningen var en anden, nemlig, at beskæringen af dimittend-satserne vil få de studerende til at melde sig ud af a-kasserne og gøre afstanden til fagforeningerne og den danske aftalemodel større.

Mellem linjerne antyder dagens udspil, at de studerende bruger dimittend-sikkerhedsnettet som en hængekøje – dimittend-dagpengene er det dobbelte af SU’en.

For pudsigt nok melder mange sig ud af a-kassen igen, når de har fået dimittend-dagpenge.

Men om pisk og mindre at leve for, er det rette medicin. Det er selvfølgelig det altafgørende spørgsmål.

Tilbage står en helt anden debat, nemlig, at stadig flere unge tager en længere videregående uddannelse, at der ikke er umiddelbart match på arbejdsmarkedet til alle uddannelser, og at de fleste uddannelses-institutioner lukker kandidaterne ud på én gang op til sommerferien.

Det skaber automatisk flaskehalse og ketchup-effekt.

Især på Fyn har debatten kørt i årevis om, hvorvidt det fynske arbejdsmarked - især de mindre og mellemstore virksomheder - er for dårlige til at udnytte de hoveder, der har ligget i blød i årevis for at tilegne sig viden.

Hvis det er en kendsgerning, er der en god grund til, at mange kandidater søger mod Århus og København.