Analyse: Milliarderne fosser ud af statskassen – vi har ikke råd til andet

Torsdag kom Middelfart Sparekasse med årsregnskabet – og hvis man havde regnet med, at pengene til coronaramte kunder er ved at tømme kassen, kan man godt glemme det.

Pengene vælter derimod ind i sparekassen – ti procent er indlån steget - og nedskrivningerne i 2020 var mindre end året i forvejen. De 20 millioner, man har hensat til coronatab, er slet ikke brugt.

Imens holder alle vejret og undrer sig over, at konkurserne udebliver og ledigheden holdes i ave.

Sidste år faldt antallet af konkurser på Fyn med 20 procent, og ledigheden er i øjeblikket på 4,6 mod 4,2 procent sidste år i samme måned. Ikke katastrofalt, når man tager nedlukningens omfang i betragtning.

Også andre paradokser springer i øjnene.

For mens nethandlen er eksploderet, og supermarkeder, blomsterhandlere, bagerbutikker, medicinalfirmaer og de største børsnoterede C20-selskaber har gang i hjulene, gør det ondt helt ind i benet hos de tvangslukkede minkavlere, den nedlukkede detailbranche, hoteller, restauranter, rejsebranchen og et hav af underleverandører.

Det er især hos sidstnævnte, at dagens regeringsudspil på 170 milliarder kroner med lån til skat og moms-betaling, falder på et tørt sted.

Den samlede likviditetsudskrivning fra Folketinget er nu oppe på 470 milliarder kroner. Dertil kan lægges 28 milliarder kroner i hjælpepakker.

Imens vokser presset på at lukke samfundet op igen.

Dagens corona-udspil A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts. Samtidig vil regeringen give mulighed for, at også store virksomheder kan anmode om lån efter den udvidedede A-skattelåneordning. Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned for alle virksomheder. En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den udskudte og ordinære moms, der skal angives og betales 1. marts 2021.

En analyse udarbejdet til TV 2 Fyn af SMV Danmark, der organiserer blandt andre frisører, bogholdere, mekanikere og andre mindre erhvervsdrivende, viser, at hver tiende fynske medlem vurderer, at de er i risiko for konkurs inden for det næste kvartal. Hver fjerde medlem svarer, at de har fået mere gæld.

Men selv om ledigheden synes under kontrol, er der ikke noget at tage fejl af i de ledighedstal, der i dag fredag blev offentliggjort hos Beskæftigelsesregion Syddanmark.

Ledigheden hos både Dansk Metal og især 3F er stigende. Hos 3F er otte procent af arbejdsstyrken nu ledig - og mange er formentlig fyret i hotel- og restaurationsbranchen - der er særlig hårdt ramt.

Her efterlyser man nu kompensationsordninger, som dækker en større del af corona-regningen og når hurtigere ud til virksomhederne.

Et stort ønske er også en vaccineplan, så myndighederne snart kan fortælle i hvilken rækkefølge, samfundet kan genåbnes, og hvornår restriktionerne bliver udfaset.

Desværre er facit i høj grad afhængig af, hvor hurtigt den danske befolkning kan blive vaccineret, hvornår resten af verden begynder at åbne deres samfund, og om vaccinen også er virksom overfor nye mutationer.

For ellers er vi tilbage ved start.

Endelig peger flere kritikere på, at det snart må være slut med at forgælde Danmark ved at pumpe milliarder af skatteborgernes penge ud til virksomheder, der holder lukket.

Indtil videre har der været bred politisk enighed om, at vi ikke har råd til at lade være.