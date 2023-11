Analyse: Så gode er de fynske skoler til at løfte eleverne

En ny analyse fra den liberale tænketank CEPOS opgør, hvor gode alle landets grundskoler er til at løfte elevernes faglige niveau. Ifølge opgørelsen er Korinth Efterskole at finde i den tunge ende, når det handler om at løfte elevernes faglige niveau. Ud af 1413 skoler ligger Korinth Efterskole på 1410. pladsen.

Det er dog ikke noget, der bekymrer skolens forstander, Henrik Thrane.

- Den slags ranglister kan man ikke bruge til noget som helst, den fortæller ikke noget om kvaliteten i undervisningen. For os handler det om, hvordan eleverne udvikler sig.

- Vi har en stor gruppe elever, som klarer sig rigtig fint, og så er der en mindre del af skolens elever, som er udfordret fagligt. Vi tager elever ind, som har brug for at komme på efterskole, og det smitter også af på det faglige.

Den fynske folkeskole, der klarer sig dårligst er Sct. Hans Skole i Odense, der kommer på en 1401. plads.

Skolerne bliver målt på, hvor meget over det forventede niveau for afgangsresultat eleverne klarer sig. Tallene sammenstiller elevernes præstationer med elevernes socioøkonomiske baggrund hos de elever, der forlader folkeskolen. Altså blandt andet elevernes baggrund, forældrenes uddannelsesniveau og indkomst.

På listen kan man se, at eleverne på Korinth Efterskole får et karakterpoint lavere i deres afgangsresultat end det forventede. På Sct. Hans skole er resultatet 0,8 point lavere end forventet.

Den fynske skole der klarer sig bedst er, Glamsbjergskolen, hvor eleverne får 0,5 point højere end forventet.