Analyse: Se, hvilke fynske kandidater der kommer i Folketinget

Optællingen af personlige stemmer er gået i gang, og der begynder så småt at tegne sig et billede af, hvem der kan forvente at få en plads i Folketinget.

Det står klart, at rød blok har fået flertal i Folketinget, men mandater og tillægsmandater ligger ikke endeligt på plads endnu, før fintællingen og optællingen af personlige stemmer er på plads.

Ifølge TV 2’s analyser er der dog en række fynske folketingskandidater, der kan forvente at blive valgt ind.

Det hele er dog først afgjort, når de personlige stemmetal i løbet af onsdagen er talt op.

Muligt genvalg til fynske ministre

For Socialdemokratiet gælder det Dan Jørgensen, Trine Bramsen og Bjørn Brandenborg. Partiet står lige nu til at få seks mandater, så der kan blive plads til yderligere tre fynske socialdemokrater på Christiansborg, men det er ikke sikkert endnu, og det er ikke sikkert, hvem de bliver.

For Venstre forventes Lars Christian Lilleholt at blive genvalgt. Det samme gælder Karsten Hønge (SF), Victoria Velasquez (EL), Alex Ahrendtsen (DF) og Mai Mercado (K).

Venstre står, som det ser ud lige nu, til at få endnu et mandat.

Hvordan går det Radikale Venstre?

For Danmarksdemokraterne forventes den tidligere DF’er Jens Henrik Thulesen Dahl at få plads i Folketinget.

Moderaterne, Liberal Alliance og Nye Borgerlige står desuden til at få et mandat, mens det er mere usikkert med Radikale Venstre, der i prognosen står til at få nul mandater på Fyn. Det kan dog nå at ændre sig, men lige nu ser det ud til, at Rasmus Helveg (RV) ikke opnår genvalg.

Selv om Moderaterne har fået tre gange så mange stemmer som Nye Borgerlige på Fyn, står begge partier kun til at få ét mandat på Fyn.



Præcis hvor mange folketingskandidater Fyn får, og hvem der bliver valgt, afhænger af partiernes mandater i de enkelte storkredse, på tillægsmandaterne og på de færdigoptalte stemmer. Stemmerne optælles onsdag.

Socialdemokratiet står til seks mandater på Fyn, fordi flere end 100.000 fynboer stemte på regeringspartiet ved tirsdagens folketingsvalg.