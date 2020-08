Anbefaling af mundbind: Rejsende har taget godt imod

Vi skal hele tiden have balance i vores anbefalinger Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

Det er ikke mange måneder siden, at mundbind var et sjældent syn i det offentlige rum. Men lørdag har en del rejsende på stationer rundt om i landet valgt at iføre sig mundbind.

Det sker efter Sundhedsstyrelsen fredag blandt andet anbefalede mundbind i offentlig transport i myldretiden.

DSB forventer, at flere passagerer vil vende tilbage til togene, i takt med at mange fra næste uge kommer tilbage fra ferie.

- Jeg kan tydeligt se, at flere bærer mundbind, både i togene, men også i forhallerne og på stationerne, siger informationschef hos DSB Tony Bispeskov til Ritzau.

Han tilføjer at passagererne har taget godt imod Sundhedsstyrelsen anbefaling.

Smitte stiger i takt med åbning

Udover anbefaling af mundbind i offentlig transport i myldretiden, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at danskerne har mundbind med sig, hvis de skal deltage i optog og forsamlinger.

At anbefalingen omkring offentlig transport og forsamlinger, hvor det kan være svært at holde afstandskravene, kommer nu handler om, at samfundet åbner mere og mere, og at der derfor må forventes at være flere samlet i specielt tog og busser.

At der ikke er kommet en bred anbefaling om at bruge mundbind handler, at det går ganske godt i Danmark.

- Jeg vil særligt fremhæve to ting: Folk har været rigtigt gode til at holde afstand og bruge håndsprit. Og så har vi haft et meget lavt smittetryk i Danmark i modsætning til eksempelvis nogle af landene i Sydeuropa, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, til Ritzau og fortsætter:

- Vi skal hele tiden have balance i vores anbefalinger. Vi skal komme med tydelige anbefalinger men også nogle, hvor det besvær og den byrde, man pålægger folk, står mål med gevinsten.

Her anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind Hvis du er smittet eller har symptomer på covid-19 og skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehuset.

Hvis du er på vej hjem fra for eksempelvis lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation.

Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at transportere dig til og fra test.

Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko. Det kan for eksempel være ved behov for pleje og omsorg.

Hvis du skal med offentlig transport, og det ikke er muligt at holde afstand.

I erhvervsmæssig sammenhæng hvor hyppig eller langvarig kontakt ansigt-til-ansigt er uundgåelig.

Ved store forsamlinger som for eksempel optog, hvor hyppig eller langvarig kontakt ansigt-til-ansigt ikke kan undgås eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand med videre. Kilde: Sundhedsstyrelsen, Ritzau

Brostrøm er ikke bekymret

Med yderligere åbning af samfundet vil smitterisikoen stige. Men Søren Brostrøm er generelt ikke voldsomt bekymret over niveauet.

- Vi har stadigvæk over sommeren haft meget lav smittespredning i Danmark. Men vi kigger selvfølgeligt meget på tallene og efter, om smittekæder er ude og kontrol.

- Jeg synes ikke, vi har grund til voldsom bekymring. Men det er vigtigt at sige, at vi er ikke sluppet af med epidemien, siger Søren Brostrøm og fortsætter:

- Den ramte i starten af marts, og vi har fin kontrol med den, men det er ikke det samme, som at vi ikke allesammen skal have respekt for, at den kan blusse op igen.

- Det er blandt andet derfor, at vi hele tiden vurderer tiltagene. Nu kommer vi tilbage fra ferie, samfundet åbner, den kolde årstid vil få folk til at søge indendørs. Det skal vi være på forkant med.

Ifølge informationschef Tony Bispeskov vil DSB de kommende dage se på, om retningslinjerne i tog og busser skal ændres.

Det kan for eksempel være i forhold til kravet om pladsbillet i fjern- og regionaltog, siger han til Ritzau.

De officielle råd til rejse med den kollektive trafik Medbring mundbind på rejser med kollektiv transport

Brug af mundbind anbefales nu af Sundhedsstyrelsen i den kollektive transport i situationer, hvor den anbefalede fysiske afstand ikke kan opretholdes, hvis der er trængsel i tog, busser, metro med videre.

Derfor opfordres alle passagerer til at medbringe mundbind, som kan anvendes, når det ikke er muligt at holde den anbefalede fysiske afstand. Gå eller tag cyklen ved kortere ture

Skal man kun en kort tur, bør man overveje, om det er muligt at cykle eller gå.

På den måde undgår man tæt kontakt under transporten, og man giver andre rejsende – som ikke har samme mulighed – bedre plads i den offentlige transport. Rejs uden for myldretiden

I myldretiden kan passagererne i den offentlige transport komme ud for at skulle stå særligt tæt. Man bør overveje, om man har mulighed for at rejse uden for myldretiden. Vis hensyn til andre rejsende

Host og nys ikke i retning af medrejsende, men gør det i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Man skal være særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende. Husk den gode håndhygiejne

Når man rejser med offentlig transport, er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God håndhygiejne er vigtigt, og det skal man være opmærksom på, hvis man har rørt ved håndtag, stopknapper og lignende.

Der opfordres til, at man medbringer håndsprit eller vådservietter på rejsen.



Når man rejser med offentlig transport, er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God håndhygiejne er vigtigt, og det skal man være opmærksom på, hvis man har rørt ved håndtag, stopknapper og lignende. Der opfordres til, at man medbringer håndsprit eller vådservietter på rejsen. Rejs ikke med offentlig transport, hvis du er syg, eller formoder at være smittet

Hvis man er syg eller formoder, at man er smittet, bør man ikke rejse med den kollektive trafik. Kilde: Transport- og Boligministeriet, Ritzau