Anbragt: - Jeg mistede tilliden til systemet

23-årige Simone Rasmussen har boet en måned i sin egen lejlighed. Her bestemmer hun helt selv. Sådan har det ikke altid været. Som barn var hun anbragt først på en institution og fra hun var seks år i en plejefamilie.

I dag kalder hun sin plejemor for 'mor' og hun vil ikke bytte hende for noget som helst.

Simone Rasmussens verden blev dog kortvarigt rystet, da hun gik i 8. klasse. Hendes sagsbehandler mødte op på skolen til en samtale, hvor det kom frem, at hjemkommunen ville flytte hende og hendes søstre til en ny plejefamilie.

Selvom det ikke lykkedes kommunen at fjerne hende fra plejefamilien, fik det konsekvenser for hendes syn på det offentlige, der skulle varetage hendes barndomsliv.

- Det har sat sig som en mistillid til systemet. Dem der var ansat til at tage vare på mig og mine søstre havde pludselig en anden agenda, fortæller hun.



Det handlede nemlig om penge, for den plejefamilie, hun og søstrene boede hos, var for dyr.

Det bekræfter hendes plejemor, der efterfølgende måtte kæmpe med kommunen for at få lov til at beholde pigerne.

Det sætter spor

Simone Rasmussen blev derfor boende, men hendes reaktion på episoden ligner den, Børns Vilkår ser hos børn, der bliver flyttet fra en familie til en anden - nogle få helt uden varsel.

Det fortæller Anne Kappelgaard Bové, specialkonsulent ved Børns Vilkår.

- De her brud på relationer har kæmpe konsekvenser. Det betyder, at et er svært for børnene at have relationer til andre. Det sætter spor af mistillid. De oplever, at de ikke er værd at tale med. De får dårligt selvværd og selvtillid, og de har svært ved at tro på, at andre mennesker vil dem det godt, siger hun.

Derfor mener Anne Kappelgaard Bové, at det er tid til at sætte mere fokus på børnene og på at inddrage dem i deres egen sag i det offentlige.

Det blev afgørende for Simone

Simone Rasmussen ser det i dag som helt afgørende for hendes liv, at hun fik lov til at blive hos sin plejefamilie, til hun selv kunne tage ansvar for sit liv.