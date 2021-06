Anders Thomsen forsvarer individuelt DM-guld i speedway

Fynske Anders Thomsen er endnu en gang dansk mester i speedway.



Det lykkedes den 27-årige fynbo at genvinde det individuelle danmarksmesterskab, som han vandt for første gang i karrieren sidste år.

På Vojens Speedway Center, der onsdag aften lagde slagger til et af årets højdepunkter i speedwaykalenderen, var han suveræn.

- Det betyder, at jeg er toppen af Danmark. Jeg er super tilfreds. Følelsen af at stå øverst på skamlen ville jeg gerne have igen. Det er en fantastisk følelse, siger han til TV 2 Sport efter finalen.

Thomsen vandt samtlige af de indledende heat og havde maksimum point med i finalen.