Andreas leder efter genbrugsguld - 30 år gammel tagsten er "så god som ny"

De gamle røde tagsten fra husene i boligområdet Åhaven i Odense-forstaden Dyrup er beskidte. Men for Andreas Juhl, salgsrådgiver hos Stark, er de 30 år gamle tagsten alt for gode til at smide ud.

- Der er mange, der har en holdning til, om det her er pænt eller det er noget gammelt skrammel. Jeg ser en tagsten, der har masser af leveår endnu. Og her i Åhaven ligger der altså 100.000 gode, brugte tagsten. De skal bare tages ned, siger han.

Andreas Juhl indsamler brugte byggematerialer med henblik på videresalg, og lige nu samles og sorteres der masser af materialer i Åhaven. Boligområdet består af 360 boliger, som er ved at blive revet ned. Det meste af tagkonstruktionen på husene kan genanvendes, det vil tagsten, inddækninger, tagrender og spærtræ.



Mere genbrugsbyggeri på hele Fyn

En ny aftale mellem de fynske kommuner betyder, at der nu kommer mere genbrug som det i Åhaven på hele Fyn. Kommunerne har underskrevet en fælles handlingserklæring om bæredygtigt byggeri.

- Det er vigtigt, at vi som kommuner går foran og viser, at det kan lade sig gøre at bygge bæredygtigt og klimaansvarligt, siger Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune (S).

Aftalen er i de seneste uger blevet tiltrådt af samtlige byråd, senest er Ærø Kommune kommet med.

Konkrete krav til alt byggeri

Den fælles aftale betyder, at kommunerne som bygherrer har forpligtet sig til at overholde en række konkrete genbrugskrav, når der renoveres eller bygges nyt.

Hver kommune skal bygge med genbrugsmaterialer i mindst ét byggeprojekt det første år. De følgende år skal antallet øges, så genbrug bliver en fast praksis.

Kommunerne er også blevet enige om altid at prioritere renovering over nedrivning. Desuden vil alt byggeri blive udformet, så byggematerialerne kan bruges i fremtiden.

Det sidste krav skal forebygge uheldige situationer som i Åhaven, hvor det har vist sig, at alle ydermure er bygget med en funktionsmørtel, der gør det umuligt at skille murstenene ad og dermed genanvende dem.

Arkitekt: Sundt med begrænsninger

Den nye fælles aftale mellem de ti fynske kommuner hilses velkommen af arkitekt Michael Skov, indehaver af Michael Rex Skov Arkitekter - også selv om de nye krav om genbrug bliver en udfordring.

- En begrænsning er egentlig meget sund, for det gør, at du er nødt til at reflektere over, hvad du bruger, hvorfor du bruger det, og hvordan du bruger det. Og så vil det betyde, at vi får et helt nyt samarbejde mellem forskellige fagligheder og aktører i byggebranchen, lyder vurderingen fra Michael Skov.

Byggeriet skal være mere grønt

Borgmester Hans Stavnsager erkender, at de fynske kommuner med aftalen har sat sig selv på en stor og vanskelig opgave:

- Grøn omstilling er generelt ikke en nem opgave, og det er det heller ikke inden for byggeriet. Men vi kommuner vil gerne bidrage ved at gå sammen om den nye fælles handlingserklæring, fastslår Hans Stavnsager.

På byggepladsen i Åhaven er Andreas Juhl fra Stark klar på opgaven.

- Vi vil gerne samarbejde med kunder, der ønsker den her slags byggeri, og som markedsleder må man også nogle gange skubbe til markedet og forsøge at få byggeriet til blive lidt mere grønt. Kunsten for mig i det her er så at forsøge at holde det omkostningsneutralt.



Byggeriet tegner sig for omkring 30 procent af det samlede danske klimaaftryk, og cirka 35 procent af alt affald kommer fra byggeriet. De danske kommuner er landets største bygherre.