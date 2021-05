Anja blev ringet op af ’fynsk’ svindler: - Han lød som en, der kunne være betjent

Til sidst kunne hun heller ikke forstå, at det fynske politi skulle ringe til hende eller have hendes sag. Anja Norn bor nemlig i Brande i Midtjylland.

- Jeg spurgte ham, om han havde et politinummer. Han spurgte, hvorfor jeg skulle vide det, hvorefter jeg svarede, det bare var for en sikkerheds skyld.

Den falske betjent mistede dog ikke fatningen. Han opgav nummer og sagde sit navn igen, men nu var Anja Norns mistanke blevet større.

- Jeg sagde, at jeg ville kontakte Nets selv, og så smed han røret på. Han nåede lige at sige, at det måtte jeg selv om, før han afbrød forbindelsen.

Gjorde det rette

Bagefter kontaktede Anja Norn Fyns Politi, hvor hun fik bekræftet, at hun havde gjort det rette. Betjenten var ikke den, han sagde, han var.

- Jeg blev vred, og jeg følte mig snydt. Og så var det, at jeg sagde til min mand, at jeg ville lave et opslag på Facebook for at advare andre.