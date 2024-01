Anja måtte væk fra Fyn for at få diagnose til sine børn

I Vejle blev Anja Rønnebros ældste barn diagnosticeret med ADHD og henvist til dagsindlæggelse i Odense for at blive udredt. I henvisningen skrev de, at afdelingen på Fyn skulle observere barnet for autisme.



Udredning er den proces, hvor man afklarer, om en person har en diagnose. Den blev afbrudt for Anja Rønnebros barn.

- Efter nogle uger blev vi så indkaldt til et møde på OUH, hvor vi fik at vide, de ville sætte dagsindlæggelsen i bero. "De kan ikke udrede et barn, der opfører sig sådan," sagde de. Det kan ikke passe, at ens barn kan være for dårlig til, at en psykiatrisk afdeling vil hjælpe en.

Læste ikke henvisningen

Anja Rønnebro besluttede sig for selv at betale for en udredning ved en privatpraktiserende psykolog.

- Vi gik til en privatpraktiserende psykolog, som diagnosticerede mit ældste barn med Aspergers. Den angst, mit barn har og bliver medicineret for til dagligt - stadigvæk nu som femtenårig - kommer af alle de års fejlhåndtering.