Anja og Hans genopstiller ikke: Træt af at ligne en idiot

Da vi besøgte Hans Stavnsager en almindelig onsdag i november, var den da også gal igen.

- I går eftermiddags fik vi lige pludselig en indkaldelse til et virtuelt møde med indenrigsministeren klokken halv ni i aftes. Og der fik vi så at vide, at de i dag onsdag fremsætter et lovforslag om selvbudgettering, der har potentiale til at flytte milliarder rundt mellem landets kommuner.

- Det er bare ét eksempel på, at der kommer sådan pludselige ændringer ovenfra engang imellem, som er enormt svære at nå at forholde sig til, men som potentielt har enormt store konsekvenser for landets kommuner.

Slår du så i bordet derhjemme?

- Nej, men jeg sidder engang imellem og bander lidt. Jeg har selvfølgelig slået mikrofonen fra, lyder det fra borgmesteren.

To dødstrusler på ét år

Statens hårde styring af kommunerne er dog ikke den eneste ulempe ved at være lokalpolitiker.

Også hvad han kalder "en forråelse af samfundet" får ham gladeligt til at give borgmesterkæden videre.

- Inden for et år oplevede jeg to dødstrusler, som jeg var nødt til at politianmelde.

Og selvom det ikke er årsagen til, at Hans Stavnsager smider borgmesterkæden, så har det fyldt.

- Jeg vil sige, at der er lige nogle nætter, hvor der er en eller anden lyd ude for haven af, hvor man alligevel tænker en ekstra gang over det.

Godt 13 procent af de fynske politikere, der i TV 2 Fyns spørgeskemaundersøgelse svarer, at de har overvejet at stoppe i politik, har angivet chikane som årsagen.

Faaborg-Midtfyns borgmester peger på, at forråelsen også er en del af svaret på, hvorfor det er svært at finde nye kandidater til partiernes opstillingslister ved kommunalvalget.

Den oplevelse kan mangeårig repræsentant i Nordfyns kommunalbestyrelse Anja Lund også nikke genkendende til.

Efter 12 år siger hun tak for nu til kommunalpolitik. I stedet satser hun på regionen og Christiansborg.

Og selvom det ikke er årsagen til, at hun stopper, så har hun også oplevet chikane af den værste slags.

- Jeg har været udsat for dødstrusler og møder ligesom næsten alle andre politikere chikane på mail dagligt, siger den fynske politiker.

Også Anja Lund mener, at chikanen spiller en central rolle i, hvorfor det er svært at få folk til at engagere sig i demokratiet.

- Jeg tror, at der er nogle, der tænker, at det her vil jeg ikke kunne holde til, eller det vil min familie ikke kunne holde til, siger politikeren.

Hans Stavsager oplever især, at mange kvinder ikke vil stille op.

- Fordi tonen er for hård. Og så tror jeg også bare, de er mere udsat for de hadefulde, sexistiske kommentarer.

- Og det er jo et problem, for vi vil jo gerne have så balanceret kommunalbestyrelser som muligt. Vi risikerer, at det til sidst bliver gråhårede mænd ligesom mig selv, der sidder i kommunalbestyrelserne.

47 procent af de fynske kommunalpolitikere, der har svaret på TV 2 Fyns spørgeskema svarer, at de oplever, at det er svært at rekruttere nye kandidater til kommunalvalget i 2025. 35 procent oplever ikke, at det er svært.

Partierne har dog heldigvis lidt tid at løbe på endnu. De endelig kandidatlister til kommunalvalget, skal nemlig først være indleveret 20. september 2025.