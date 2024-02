Anklage: Elev stak næsten en halv million kroner i lommen

I gamle dage kunne en uheldig butiksejer kommer ud for, at en medarbejder tog af kassen. I dag kan det foregå på en mere teknisk måde.

En 29-årrig mand er tiltalt for tilbage i 2018 og 2019 at have snydt sin tidligere arbejdsgiver for næsten en halv millioner kroner igennem databedrageri. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Bedrageriet skulle være sket i et Meny-supermarked i Odense, hvor manden arbejdede som butikselev.

Ifølge anklageskriftet skulle bedrageriet været sket ved, at manden have manipuleret det elektroniske kassesystem, der automatisk udbetaler byttepenge til kunderne i de kontantløse kasser.

Sagen ventes afgjort tirsdag.