Anne Kirstine i dilemma mellem økonomi og klima: Godt jeg ikke er politiker og skal have den hovedpine

Når klokken er kvart over syv om morgenen, kører Anne Kirstine Sanggaard afsted på arbejde.

Hun pendler fra Glamsbjerg til Vejle. En tur på 78 kilometer hver vej, det vil sige 156 kilometer i alt.



Skal man elske at køre bil, når man pendler så langt?



- Man skal i hvert fald ikke hade at køre i bil, for så er det mange timer, man kommer til at bruge i sin bil. Men det er jo et smukt landskab. Det er også dejligt, når man kører, siger Anne Kirstine Sanggaard.



Den lange tur mellem Glamsbjerg og Vejle kommer af ønsket om at bo på landet med mand og børn, og samtidig passe et godt job som agronom i Fødevarestyrelsen.

- At beholde det her arbejde, det er meget vigtigt for mig, fastslår hun.

TV 2 Fyns reporter er med som passager denne morgen, for at høre om Anne Kirstines Sanggaards holdning til befordringsfradraget.

Vilkårene for pendling - herunder konkret regler for kørselsfradrag - er blevet et aktuelt emne i valgkampen, fordi det helt nye parti Danmarksdemokraterne går til valg på at gøre det mere økonomisk attraktivt at pendle til og fra yderområder.

Det er samtidig et emne, som ofte bliver nævnt, når TV 2 Fyn spørger fynboerne om, hvad der optager dem mest, når det gælder politik.

Nyt parti: Flere penge til pendlere

Danmarksdemokraterne foreslår en forhøjelse af befordringsfradraget, hvis man bor eller arbejder i yderområder, og hvis man har langt til sit job.

Hvis man har mellem 25 og 120 kilometer skal man ifølge partiet kunne fradrage 3,24 kroner per kilometer i stedet for de nuværende 2,16 kroner.

Over 120 kilometer skal fradraget være 3,24 kroner per kilometer i stedet for 1,08 kroner.

- Vi mener, vi har brug for at understøtte yderkommunerne på en måde, så der kommer mere aktivitet. Og det handler jo både om, at man skal kunne bo der og køre langt til sit arbejde, men det handler sådan set også i høj grad om, at de virksomheder, der er i lokalområdet, skal kunne få arbejdskraft. Og vores forslag er et lille tilskud til, at man kan tage de job, der ligger i yderkommunerne, siger Jens Henrik Thulesen Dahl, folketingskandidat for Danmarksdemokraterne.

Bedre økonomiske vilkår for befordring til og fra arbejde udløser ikke i sig selv noget dilemma i forhold til klima, mener han.



- Vil vi have bilerne væk fra vejene? Nej, ikke nødvendigvis. Vi vil gerne have nedbragt forbruget af fossile brændstoffer, og det er ikke det samme. Så hvis du stiller vores forslag op som et klima-dilemma, så bygger det på en forkert præmis. Vi har ikke noget imod, at man bevæger sig rigtig meget rundt, bare man gør det på en klimamæssig rigtig måde, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

For Anne Kirstine Sanggaard dækker befordringsfradraget ikke de udgifter, som er forbundet med at bo i Glamsbjerg og arbejde i Vejle. Men fradraget er afgørende for, at økonomien kan hænge sammen.



- Hvis satsen bliver for lav i forhold til det, den skal dække, altså de udgifter, der er ved at køre frem og tilbage, og at køre så langt, jamen så giver det pludselig ikke nogen mening længere, siger hun.

Virksomhed: Pendling er afgørende

Før Skodaen sætter kurs mod Vejle skal datteren Nena afleveres i skole. Derefter tager turen omkring en time og et kvarter.



Imens tager vi en undersøgende afstikker til Rudkøbing, hvor vi kan få en vurdering af vigtigheden af befordringsfradraget fra en privat virksomheds synsvinkel.

- Hvis du ligger i udkantsdanmark eller vandkantsdanmark, som nogen kalder det, så er det vigtigt at kunne tiltrække folk, for vi kan simpelthen ikke få lokale folk nok, siger Jens Andersen, direktør i Dencam, der producerer komponenter til vindmøller.

- Det er altafgørende for os, for vi har mange specialister, og de er ikke i lokalområdet. Tre af vores ingeniører kommer fra Indien og er bosat i Odense. Dem skal jeg kunne tiltrække, ellers kan vi ikke have en virksomhed her. Vi er heldigvis en vækstvirksomhed, der tager mange nye medarbejdere ind, og der skal jeg kunne tiltrække folk længere væk end bare her på Langeland eller Svendborg, siger Jens Andersen.

Tilbage på pendlerturen er vi ved at nå til Jylland. Klokken er 8.23. På motorvejen ved Lillebæltsbroen beder vi Anne Kirstine Sanggaard om at afveje balancen mellem hensynet til hendes økonomi som pendler og hensynet til belastningen af klimaet.

- Det er en balancegang, for hvis det hele skal handle om klima, og vi ikke må køre langt, så er vi også nødt til at bosætte os på en anden måde. Hvis man bor på landet, er man nødt til at køre for at komme på arbejde, siger Anne Kirstine Sanggaard.

Nødvendig balance: Politisk hovedpine

Den holdning bakkes op af erhvervschef i Langeland Kommune, Jane Jegind. Hendes arbejde går ofte ud på at få behovet for transport til at hænge sammen for virksomheder og medarbejdere.

- Der er jo blevet sagt fra mange sider, at man gerne vil have et Danmark i balance, og et arbejdsmarked og bosætning over hele landet. Derfor er det vigtigt, at vi har mobilitet på vores arbejdsmarked, så store virksomheder ikke skal flytte efter arbejdskraften. Det vil være voldsomt dyrt. Vi skal som arbejdstagere være mobile og kunne komme rundt, siger Jane Jegind.



- Når det gælder om at balancere pendlerkørsel og klima, så handler det om at køre sammen, når det kan lade sig gøre. Der, hvor der er tilstrækkelig høj frekvens af offentlig transport, kan man gøre brug af det. Men i yderområder kommer man ikke uden om at transportere sig selv, siger hun.

Erhvervschef, direktør og pendler er enige om, at befordringsreglerne indebærer politiske dilemmaer. Og at balancen er vigtig.

- Jeg er glad for, at jeg ikke er politiker, og ikke skal sidde med den hovedpine. Jeg kan have hovedpine nok over, hvad de tager af beslutninger, der har indflydelse på min hverdag, siger Anne Kirstine Sanggaard, mens hun drejer ind på Fødevarestyrelsens parkeringsplads i Vejle.



Tak for turen og god arbejdslyst.

- Tak og i lige måde.