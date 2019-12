Anne vil blive fri for edderkoppefrygt med VR

Normalt bliver VR-briller forbundet med spil og underholdning.

Men hos Psykolog Centrum i Odense kan man nu tilbyde Virtual Reality-behandling af angst og fobier.

- Igennem et virtuelt rum kan vi skabe den angst, som vores klienter oplever, forklarer Mikkel Jensen, der er psykolog.

Anne Fledelius fra Odense har i mange år kæmpet med araknofobi eller på dansk: frygt for edderkopper. Derfor har hun i et sidste håb opsøgt VR-behandlingen i Odense for at blive sin frygt fri.

- Det er meget virkeligt, når man ser det i brillerne, forklarer hun.

Via en computer styrer Mikkel Jensen, hvilken oplevelse som Anne Fledielius får igennem brillerne.

- Den ene af dem er lidt tæt på mig, fortæller hun.

Fakta: Fobier er udbredte Cirka to procent af befolkningen har agorafobi og tilsvarende 2 procent har socialfobi. Antallet af personer med enkeltfobi er højere og ligger omkring 6-7 procent. Flere kvinder end mænd har en fobi. Kilde: (Wittchen et al., 2011) via Psykiatrifonden

Mikkel Jensen rykker edderkopperne tættere på hende i takt med, at hun bliver klar til det.

- De er bitte små skridt hen ad vejen, lyder det fra psykologen.

Sammen med VR-behandlingen står Mikkel Jensen også for en mere konventionel samtale, som skal hjælpe Anne Fledelius med at tøjle sin frygt.

VR-brillerne hjælper

Efter 10 minutters behandling kan Anne Fledelius tager går og hvide VR-briller af og vende tilbage til en rum fri for edderkopper. Dagens behandling var hendes tredje.

- Jeg kunne mærke, at jeg faktisk havde det bedre med edderkopperne, siger hun.

Også uden VR-billerne på hovedet har hun det bedre med sin araknofobi.

- Jeg er blevet bedre til at håndtere edderkopper i det rum, hvor jeg også er, mener hun.

En enkelt VR-session hos Psykolog Centrum koster 1.400 kroner. Psykologerne tilbyder også pakkeløsninger med flere behandlinger mod eksempelvis flyskræk, højdeskræk og insektfobier.