En 59-årig medarbejder på et plejehjem på Fyn skal i næste uge i retten for at forsvare sig i en sag om vold på et plejehjem.

Ifølge BT gik den ansatte langt over stregen i forbindelse med en dramatisk episode med en af beboerne - en ældre mand - på institutionen.

Det fremgår af anklageskriftet, at politiet kræver medarbejderen idømt fængsel for vold. Hændelsen skete 24. november 2021, hvor den ansatte ifølge anklagemyndigheden skubbede plejehjemsbeboeren omkuld.