Antallet af indlagte stiger: OUH var forberedt på flere smittede

Smitten med coronavirus har den seneste tid slået flere kedelige rekorder.

Senest fredag blev der konstateret 4.508 nye smittede, og det er det hidtil største antal smittede i Danmark. De mange smittede har naturligt ført til flere indlæggelser, og det er også noget, de kan mærke på OUH.

Læs også Følg corona-situationen: Sverige lukker grænsen mod Danmark

OUH oplyser til TV 2 Fyn, at der mandag er 32 personer indlagt på OUH, og det er en stigning på 6 fra søndagens 26 indlagte patienter.

OUH fortæller i den forbindelse, at det var forventet, at antallet af indlagte ville stige henover julen, og derfor var man allerede forberedt på stigningen.

Eskaleringsplan sikrer, at man kan følge med

Den lægelige direktør på OUH Bjarne Dahler-Eriksen har tidligere fortalt til TV 2 Fyn, at man på OUH arbejder ud fra en eskaleringsplan, så man ved, hvad man skal gøre i forhold til, hvor mange patienter der kommer ind.

Hvis antallet af patienter overstiger et bestemt antal, øges bemandingen. Og for at følge med henover julen har man på OUH valgt allerede nu at gå et par trin op ad eskaleringsskalaen, for at sikre, at der er personale nok.

Læs også Præst ramt af corona - julegudstjeneste i fare

Derfor kan OUH som det ser ud nu også godt følge med det stigende antal indlæggelser.

TV 2 Fyn arbejder i øjeblikket på at få en kommentar fra den lægelige direktør på OUH, Bjarne Dahler-Eriksen.