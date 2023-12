Antallet af juleindbrud i fynske hjem begynder at stige

Første juledag viste tal fra Rigspolitiet, som TV 2 Fyn har fået, at antallet af juleindbrud i fynske hjem lå langt under niveauet fra 2022, men opdaterede tal anden juledag viser, at antallet af anmeldelser om indbrud i juledagene er begyndt at stige.

I løbet af anden juledag har Fyns Politi modtaget 10 anmeldelser om indbrud, og det sender det samlede antal af anmeldelser fra 19. december, som er den dato, hvor politiet vurderer, at folk begynder at tage på juleferie, op på 25.

Det er stadig 19 anmeldelser mindre end samme tid sidste år, men det kan ifølge Rigspolitiet skyldes, at anden juledag i år er den helt store rejsedag, og at der derfor er mange, som endnu ikke er kommet hjem fra juleferie endnu. Af samme grund understreger Rigspolitiet, at tallene er dynamiske, og at antallet af indbrud i juledagene kan stige yderligere.