Antallet af smittede falder igen på Fyn

I de øvrige ni kommuner falder incidenstallet. Samlet set er 1.157 færre smittetilfælde set over en uge, end det var tilfældet tirsdag.

Middelfart ligger højest

Selvom der er et fald i smitten, er incidenstallet stadig højt i alle ti fynske kommuner. Tallet viser andelen af smittede per 100.000 indbyggere set over en uge.