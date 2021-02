Antallet af tyverier fra fynske byggepladser stiger

80 gange på ni måneder har fynske håndværkere oplevet, at deres værktøj, materialer og maskiner er blevet stjålet fra de byggepladser, de arbejder på.

Hos Fyns Politi er antallet af anmeldte tyverier fra byggepladser steget fra 63 de første tre kvartaler i 2019 til 80 i 2020. Tal fra Rigspolitiet viser også, at antallet af anmeldte tyverier fra byggepladser på landsplan steg med over 33 procent de første tre kvartaler i 2020 i forhold til den tilsvarende periode året før.

- Det er en bekymrende stigning, som bare bekræfter vores indtryk af de udfordringer, eksempelvis installatørerne står med, når det gælder om at beskytte sig mod langfingrede gæster, siger Ken Hansen, der er formand for Tekniq Arbejdsgivernes regionale råd for Region Syddanmark. Han repræsenterer el-, vvs- og metalvirksomhederne i regionen.

Spild af penge og tid

Tyverierne ender i sidste ende med at koste både tid og penge for de ramte virksomheder.

- Man skal huske på, at det kan have store konsekvenser for de virksomheder, der rammes. Én ting er, at det stjålne udstyr skal erstattes, men det værste er faktisk den tid, der går til spilde, mens det sker. Tid, hvor arbejdet på byggepladsen ofte må stå helt stille, fortæller Ken Hansen.

Hans Henrik Greve, der er ejer af Fyns Elteknik, fortæller, at det er dyrt for de enkelte virksomheder, når tyverierne sker. Han har også mærket tyverierne på egen hånd.

- Det har vi oplevet flere gange, hvor vi får tømt vores container. Det er tit elværktøj, de går efter. Det er typisk 30-40.000 kroner, vi får stjålet for hver eneste gang, siger Hans Henrik Greve.

Glemmer værktøjet på byggepladsen

Det er ikke kun på økonomien, at de bliver ramt.

- Det gør, at vi bliver presset på tiden. Inden vi får rekvireret nyt værktøj, går der en dag eller to med, så det koster rigtig meget spildtid, forklarer han.

Hvad gør I for at sikre, at værktøjet ikke bliver stjålet?

- Som udgangspunkt får vi mærket vores værktøj. Ellers har vi den regel, at vi ikke skal have værktøjet liggende i vores container. Når tiden går, glemmer man tit sådan nogle ting, og så er det tyverierne opstår, siger Hans Henrik Greve.

I alt har 15 procent af de syddanske el- og vvs-installationsvirksomheder oplevet at have haft ubudne gæster inden for det seneste år. Det viser Tekniq Arbejdsgivernes egen undersøgelse.