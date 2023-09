Antallet af unge der går med kniv er fordoblet - nu strammer regeringen

Antallet af unge der bliver sigtet for overtrædelse af knivloven er eksploderet.

På Fyn er antallet af sigtelser rejst mod 15-18-årige steget fra 23 i 2018 til 60 i 2022. På landsplan er der også sket godt og vel en fordobling fra 306 sigtelser til 589.

Tal, der nu får regeringen til at øge straffen for lige nøjagtig den lovovertrædelse i forbindelse med den kommende bandepakke.

- Banderne i hele Danmark og på Fyn rekrutterer i højere grad – også meget unge medlemmer, faktisk børn. Det er en stor udfordring, fordi de bærer kniv i konflikterne og er involveret i mange episoder, hvor der også er knive med, siger Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg til TV 2 Fyn.

Det er regeringens plan at øge straffen for at være i besiddelse af en kniv på et offentligt sted fra syv til 14 dages fængsel for første forseelse. Andengangstilfælde skal straffes med 30 dages fængsel i stedet for 14 dage, som straffen er i dag.

- I alt for mange tilfælde især blandt unge mennesker, ender de i konflikter, hvor der pludselig er en kniv med. Derfor eskalerer situationerne nogle gange, og det kan føre til tragiske omstændigheder, lyder det fra Bjørn Brandenborg.