Antistoffer: Hvordan bliver jeg testet?

Da det kom frem, at bloddonorer ville blive testet for, om de har haft corona, oplevede landets blodbanker nærmest et stormløb, der resulterede i lange ventelister.

Men det er slut nu. Fra på mandag tester blodbankerne ikke længere, om du har haft coronasmitte i kroppen. Det fremgår af et opslag på Facebook.

Testen, som blodbankerne har til rådighed er nemlig for ustabil og helt ubrugelig.

- Den første leverance på 100.000 antistoftests viste en følsomhed på 82 procent, mens leverance nummer to har vist en følsomhed på 69 procent. Derfor beder regionerne producenten Livzon erstatte leverancen, og samtidig er de resterende fem leverancer i gang med at blive kvalitetssikret, skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Flere stikprøver på vej

Men det er en dårlig nyhed for ikke bare landets bloddonorer, men også Gurli Mathilde fra Nyborg. Hun har skrevet til TV 2/Fyn, fordi hun gerne vil have foretaget testen.

Spørgsmål fra en fynbo Hvor skal man henvende sig for at få en test for at se, om man har været smittet? Min læge kan ikke. -Gurli Mathilde

Det bedste bud lige nu er at holde øje med sin e-boks, for Statens Serum Institut gennemfører stikprøver blandt danskerne for at finde ud af, hvor mange der har været smittet.

I første omgang blev 2.600 danskere i 30 kommuner tilbudt testen, hvoraf 1.071 takkede ja og mødte op. Ud af dem blev tolv personer testet positiv for antistoffer. Men det tal er alt for småt til, at man kan bruge det statistisk, og derfor fortsætter Statens Serum Institut nu med at sende invitationer ud, til 6000 danskere har fået foretaget testen. Heraf 1000 i Region Syddanmark.

Test for antistoffer En antistoftest er en blodprøve, hvor man undersøger, om en person har udviklet antistoffer mod coronavirus og dermed formentlig er beskyttet mod at blive smittet igen. Det er muligt at udvikle antistoffer uden at vide, at man har været syg. Forskere advarer dog mod, at man som privatperson lægger for stor vægt på resultatet af en antistoftest. Blandt andet i det anerkendte tidsskrift "Science Immunology: "Antistoftest har et stort potentiale, når det kommer til undersøgelser af større grupper, men (...) det kan være risikabelt, eller ligefrem farligt, at bruge resultaterne fra antistoftest på individniveau."

