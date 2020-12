Arbejdet er startet: Nye autoværn lukker Storebæltsbroen to nætter

Mandag startede arbejdet med opførelsen af en række flytbare autoværn på Storebæltsbroen.

Det betyder, at broen lukkes ad to omgange i forbindelse med montering af overledninger. Det sker i tidsrummet 01.00 til 04.30 natten til fredag 11. december samt i samme tidsrum natten til tirsdag 15. december.

Det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Læs også Se billederne: Ny højteknologisk brandbil blev testet

Planen er, at autoværnene blandt andet skal sikre, at den trafikale livsnerve kan åbne hurtigt igen i tilfælde af ulykker.

- Det er til stor gene for vores kunder at holde i kø, og det har store omkostninger for økonomien, når godstransporter holder stille. Det vil vi gerne lave om på, siger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt, i meddelelsen.

Fra fire timer til en halv

I dag tager det mindst fire timer at flytte trafikken over i modsat vejbane i tilfælde af uheld eller vejarbejde. Men med de mobile autoværn kan det gøres på omkring 30 minutter.

Værnene kunne for eksempel have hjulpet redningsarbejderne, da der for nylig var en lastbil, der brød i brand på broen, og dermed sparret en masse bilister for nogle af de mange timer i kø.

Læs også Storebæltsbroen lukker i nat: Afbrændt lastbil skal fjernes

De mobile værn skal også være med til at give størres sikkerhed for renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på broen.

Derudover skal de i brug i forbindelse med motionsløb og cykelløb, hvor de skal bidrage til, at trafikken generes mindst muligt.

Her vil de fire mobile autoværn blive placeret. Foto: Sund & Bælt

Står klar til janaur

De mobile autoværn, der i alt bliver opsat fire af, er en del af en omfattende sikkerhedspakke, der er baseret på den nyeste teknologi på området.

De to første sættes op midt i december ved Halsskov og Sprogø Øst, mens de resterende to sættes op ved Sprogø Vest og Knudshoved i januar næste år.

Læs også DSB vil undersøge smitterisiko i tunnel under Storebælt

Foruden tiltaget med de mobile autoværn gennemfører Storebælt i 2021 en omfattende opgradering af skiltning og trafikovervågning på broen.