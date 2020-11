Arkaden er erklæret rottefri og åbner igen

Rotter er alvorlige skadedyr. De ødelægger årligt for millioner af kroner. Det gælder blandt andet inventar, rørledninger og kloakrør, elinstallationer og isolering.



Fødevarer kan blive spist eller ødelagt på grund af risiko for smitsomme sygdomme. Rotter kan være bærere af mindst 55 smitsomme sygdomme, heraf nogle livstruende sygdomme.



I Danmark er den alvorligste rotteoverførte sygdom uden tvivl Weils sygdom. Smitten overføres ved kontakt med rottetis eller vand, som rotten har tisset i. Hvis man ikke bliver behandlet i tide, kan dødeligheden være ganske høj - omkring 10-20 procent. Den smittede risikerer at dø en til to uger efter.



Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet