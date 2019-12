Arkaden tilbage på benene: - Hvis boderne tjener penge, er jeg glad

Det så sort ud for madmarkedet Arkaden, da selskabet bag erklærede sig konkurs i sommer.

Natten til den 31. juli fik bodejerne beskeden om, at man var nødt til at dreje nøglen om, og næste morgen var borde og andet inventar fra lokalerne midt i Odense fjernet.

Der skulle dog kun gå en måneds tid, før madmarkedet kom på nye hænder. 30. august underskrev Tahir Siddique en femårig aftale med ejeren af lokalerne, og 11. oktober blev dørene igen slået op.

- Vi har gjort det med hjertet. Det er en flot, flot bygning her inde midt i byen - hvorfor skal vi ikke have den åben. Altså jeg skal jo ikke tjene millioner på det, men hvis boderne tjener penge, så er jeg glad, siger Tahir Siddique til TV 2/Fyn.

Bodejerne, som lejede sig ind hos det selskab, der tidligere stod bag Arkaden, havde efter konkursen et depsitum på mellem 40.000 og 80.000 kroner til gode og ingen adgang til deres ting. En af dem var Tony Malik, der er glad for, igen at kunne være en del af Arkaden.

- Det betyder jo, at mine kunder kan få mine lækre retter, og jeg kan få mit job tilbage. Det, synes jeg, var rigtig fedt, siger han.

Under den nye struktur er Nadia Chaudhary, som er gift med Tahir Siddique, der er blevet direktør.

- Det er en challenge, som vi har taget. Vi har slet ikke normalt noget at gøre med madbranchen, men vi brænder for at give en god oplevelse til folk, siger hun til TV 2/Fyn.

Ifølge den nye ejer har man fået en udmærket start i det genåbnede madmarked.

- Det kan selvfølgelig altid gå bedre, men det går fornuftigt. Vi har fået en god start, og vi har kun været i gang i to måneder - trods alt. Vi er nye i det her. Vi har jo ikke drevet sådan noget her før, så vi lærer hver dag, siger han.