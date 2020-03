Arya på otte år: Hvis I tager coronavirus alvorligt, skal I også huske verdensmål

Selv om hele landet og hele verden har fokus rettet mod at undgå spredning af coronavirus, minder otteårige Arya Kristina Toft Nielsen fra Odense om, at vi skal huske kampen for et bedre klima i verden.

I en række videoer på Facebook gør hun og hendes mor opmærksom på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

- Det er mærkeligt, at hvis de tager coronavirus alvorligt, hvorfor tager de så ikke verdensmålene alvorligt, siger Arya Kristina Toft Nielsen om danskernes fokus.

- Hvis alle hjælper, kan det gøre en større forskel, end hvis det kun er én person, der hjælper, fastslår den otteårige skoleelev.

Gøre verden et bedre sted

Arya og hendes mor håber, de med videoerne, der allerede har fået tusindvis af visninger, kan inspirere andre børnefamilier til at sætte fokus på verdensmålene.

- Vi forsøger at få børn og voksne til at tale om, hvad der foregår ude i verden, og hvordan vi kan bidrage til at gøre verden et bedre sted, siger Aryas mor, Marie Toft, der til daglig underviser på University College Lillebælt.

Selv om de flestes øjne er rettet mod kampen mod coronavirus, er det vigtigt at huske kampen for klimaet.

- Vi lever i en global verden, hvor der ikke er så langt mellem hinanden, og derfor har vi et ansvar for at hjælpe andre og agere som verdensborgere, forklarer Marie Toft.

Verdensmål skal sikre fred og klimaet

FN’s 17 verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på et topmøde i New York i 2015.

Frem til 2030 skal de ambitiøse mål skabe en mere bæredygtig udvikling for mennesker og planeten, vi bor på.

Målene gælder blandt andet afskaffelsen af fattigdom, ligestilling mellem kønnene, rent vand til alle, økonomisk vækst, mindre ulighed, fred og en større klimaindsats.

Alle mål er vigtige, understreger Arya Kristina Toft Nielsen.

- De er allesammen rigtige vigtige, fordi de hænger sammen og gør noget forskelligt, som alt sammen er godt for naturen, klimaet og andre mennesker, siger Arya Kristina Toft Nielsen.

Verdensmålene gælder for alle FN-lande, uanset om de er rige eller fattige.