Atmosfærisk bombe rammer Fyn

Voldsomt vejr har kurs mod Danmark, da et stormlavtryk efter midnat torsdag aften passerer vest om landet med vindstød af orkanstyrke til flere landsdele.

Det skriver TV 2 Vejret.

Der er tale om en såkaldt atmosfærisk bombe, da trykket falder med mere end 24 hektopascal på 24 timer.

Dermed har vi et lavtryk, der er under hastig uddybning (trykket falder hurtigt), og det er med til at give de voldsomme vindstød.

- Stormlavtrykket kan komme til at anrette markant mere skade, end hvad vi normalt oplever, fortæller TV 2 Vejrets meteorolog Andreas Nyholm.