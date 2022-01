Atomaffald spøger igen: - Sandsynligheden for at støde på forhindringer er mindre på Fyn

Folketingets beslutning fra 2018 betyder, at myndighederne skal gå i dialog med kommunerne, men det er ikke muligt for Uddannelses- og Forskningsministeriet at tvinge kommuner til at acceptere en forundersøgelse.

- Der vil blive indledt en åben dialog med landets kommuner, om hvordan vi løser denne nationale opgave på den mest sikre og hensigtsmæssige måde. Der er åbenhed over for forskellige lokaliteter, men det er en folketingsbeslutning, at opgaven er at deponere atomaffaldet i sikre omgivelser i undergrunden, skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet.



Hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke kan få et samarbejde med to kommuner om at lave forundersøgelser, kan det blive nødvendigt, at Folketinget vedtager en ny lov om deponering af radioaktivt affald, hvis et flertal i Folketinget fortsat vil have det radioaktive materiale gravet ned.

Lang tidshorisont

Selvom forundersøgelserne går i gang til næste år, så har det lange udsigter før atomaffaldet fra Risø bliver deponeret i jorden. Ifølge loven fra 2018 skal det ske inden 2073 – altså først om 51 år.

Men de lange fremtidsudsigter beroliger ikke Jørgen Lindø fra Kertinge.

- Med den tidshorisont er der jo et område, der bliver sorteper de næste 50 år. Et eller andet sted er det jo tåbeligt, at man vil beslutte, hvor noget skal ligge om så mange år. Teknologien kan jo nå at udvikle sig helt vildt på så mange år. Bare tænk, hvad der er sket de sidste 50 år, siger han.