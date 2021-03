Attraktioner har ikke haft besøg i tre ferier: - Gæsterne er motoren i alt, hvad vi gør

Først var det juleferien, så vinterferien med og nu også påskeferien.

Tre ferieperioder, man normalt ser frem til hos de fynske dyreattraktioner, men som i år i stedet markerer endnu en ferieperiode uden gæster og omsætning i anden store coronanedlukning.

Mens regeringens hjælpepakker holder attraktionerne økonomisk ovenvande, begynder savnet til besøgende at melde sig rundt omkring på Fyn.

- Når vi har en gæsteattraktion, så er gæsterne motoren i alt, hvad vi gør. Uden motor er vi handikappede, så skal vi selv skubbe bilen, siger Mads Dirckinck-Holmfeld, der er kommunikationsleder hos Naturama, Terrariet i Vissenbjerg og Fjord&Bælt.

Skattejagt og kæmpekrabbe

Hos Naturama i Svendborg og Fjord&Bælt i Kerteminde bliver dørene slået op for besøgende igen den 21. april, mens Terrariet i Vissenbjerg formentlig først kan byde folk ind til krybdyrene igen 21. maj. Terrariet er nemlig i tvivl om de kategoriseres som museum eller zoo og afventer et konkret svar.

Men fælles for alle steder er et kæmpe savn til besøgende.

- Vi elsker at være der for vores gæster. Vi er selvfølgelig glade for hjælpepakkerne, men frem for alt er vi bare glade for at gå på arbejde for at være der for vores gæster, fortæller Mads Dirckinck-Holmfeld.

Som et lille plaster på såret har Naturama derfor planlagt en skattejagt rundt i Svendborgs gader med quiz om fauna henover påskedagene, som familier kan deltage i, mens en kæmpekrabbe lavet i affaldsplast står foran indgangen til Fjord&Bælt.

- Formålet med skattejagten er to ting. For det første er vi sat i verden for at fortælle om naturen, men for det andet er det vigtigt for os at fortælle omverden, at vi stadig er her, så vi kan få gæster igen efter genåbningen, siger Mads Dirckinck-Holmfeld.

Mens der er én måned til åbningen af oplevelsescentrene i Kerteminde og Svendborg, skal Terrariet i Vissenbjerg vente to måneder endnu.

- Det har en stor betydning, at vi har mistet juleferie, vinterferie og nu også påske, for det er traditionelt set der, vi har den store omsætning. Vi kan få hjælp fra hjælpepakker, men det kommer ikke i nærheden af omsætning, siger direktør hos Terrariet, Morten Jørgensen og tilføjer:

Påske i Odense Zoo

Mens Narturama, Fjord&Bælt og Terrariet går ind i tredje skoleferie uden turister, kan Odense Zoo holde store dele af parken åben. Kun indendørsfaciliteterne, hvor f.eks. pingviner og søkøer holder til, skal fortsat være lukket.

- Jeg har relativt høje forventninger til påsken. Danskerne er hjemme, og der er jo et underholdningsunderskud, så der vil sikkert være mange, der har lyst til at komme en tur i zoo, siger direktør i Odense Zoo, Bjarne Klausen, selvom han ærgrer sig over, at anlæggene indenfor først må åbne 21. maj.

Læs også Fynske attraktioner lukker ned: - Vi har været i lidt af et dilemma

- Det er klart, at vejret også bliver en afgørende faktor, og så har vi jo nogle barrierer med at folk skal fremvise en negativ corona-test, men det forventer vi ikke bliver noget problem, understreger Zoo-direktøren.

Trods yderlige ventetid på en genåbning, glæder det Naturama og Fjord&Bælt, at de har en konkret udmelding at gå med.

- Vi har en planlægningshorisont, så vi skal ikke gå med frustrationer om sikkerheden, og det er vi glade for, siger Mads Dirckinck-Holmfeld og tilføjer:

- Vi glæder os bare som små børn til at åbne.