Avis får kritik efter "kluntet" brug af n-ordet i satireartikel

Er det forkert at bruge ordet "neger" i en artikel - også selvom det er satire?

Det spørgsmål har ført til debat, efter at Fyens Stiftstidende den 23. april i bragte satireartiklen "Neger søger asyl på Nordfyn: De andre danskere vil ikke bruge mig".

Satiren lå i, at ordet neger var uønsket i det danske sprog og derfor søgte asyl på Fyn, fordi fynboerne har en "medfødt talefejl, der gør dem ude af stand til at udtale det bløde d", hvilket gør "nederdel", "nederlag" og "nederdrægtig" til "negerdel", "negerlag" og "negerdrægtig".

Men er det overhovedet i orden at bruge n-ordet?

TV 2 Fyn testede det på eleverne i 3.d på Tornbjerg Gymnasium, og her var meldingen klar.

- Jeg synes bare ikke, der er nogen grund til at støde folk, siger Klara-Frederikke Jeppesen.

Ingen syntes, n-ordet er i orden at bruge. Fem af eleverne syntes dog, det var okay at bruge i satire.

- Det er nu engang satire, man prøver at få humor inddraget i det, og derfor mener jeg, der skal være plads til det, siger Sadjad Gassan Al-Mosawy.