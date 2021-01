Axelsen fortsætter stime og er klar til ren dansk finale

Viktor Axelsen fortsætter sin fornemme stime af badmintonsejre. Lørdag vandt han sin semifinale ved Thailand Open over verdensranglistens nummer to, Chou Tien-chen fra Taiwan.

Axelsen - verdens nummer fire - sejrede med cifrene 21-19, 21-15 og er for anden uge i træk klar til finalen ved en Super 1000-turnering i Bangkok.

I sidste uge vandt han Yonex Thailand Open, og søndag kan han så gentage kunststykket i Toyota Thailand Open, hvis han vinder finalen over landsmanden Hans-Kristian Vittinghus, der tidligere lørdag slog Anders Antonsen i sin semifinale.

Axelsen sørgede for den rent danske finale ved at vinde sin 23. turneringskamp i træk. Fynboen har ikke tabt siden semifinalen i Indonesia Open 18. januar sidste år.

Det hører dog med til den historie, at Axelsen på grund af coronapandemien ikke spillede turneringer fra midt i marts sidste år til januar i år.

Tæt spil

Lørdag var Axelsen flyvende fra starten af første sæt. Han snuppede de første fem point og bragte sig også på 8-1.

Så begyndte Chou Tien-chen at røre på sig og arbejdede sig stille og roligt ind i kampen. Taiwaneren tog lidt mere initiativ og spiste af det danske forspring. Ved 12-12 var der pludselig fuld kontakt igen.

Derfra blev det tæt. Spillerne fulgtes ad til 19-19, men så havde Axelsen køligheden til at snuppe de to næste point og dermed sættet.

Andet sæt blev mere jævnbyrdigt fra begyndelsen, men danskeren var for det meste et skridt eller to foran. 13-9 blev dog til 14-14, og så var det åbent igen. Men her løftede Axelsen niveauet og bragte sig på 18-14.

Kort efter var der fem danske matchbolde, og Axelsen udnyttede den første, da taiwaneren slog fjerbolden i nettet.

