Axelsen fremhæver særligt bånd til sin træner

Viktor Axelsen sætter stor pris på samarbejdet med sin træner Henrik “PK” Rohde, der også er hans svigerfar.

- Det er rigtig fedt. Jeg er vant til at have familien tæt på. Min far er også min manager og har været det igennem hele min karriere, siger Viktor Axelsen til TV 2 Sport.

- Hvis du kan finde ud af at pleje den relation og være opmærksom på, hvordan du skelner imellem træning og det personlige, er det er af de stærkeste bånd, man kan have til en træner eller manager for den sags skyld, siger den fynske verdensetter.

Viktor Axelsen spiller kvartfinale ved Malaysia Open fredag eftermiddag dansk tid.