Axelsen giver status på skadessituation kort før OL

56 dage.

Så længe siden er det, at Viktor Axelsen har spillet en kamp af betydning, når OL-turneringen i badminton lørdag begynder i Paris.

Fynboen har døjet med skavanker, der har forstyrret optakten til sæsonens helt store mål, men nu er han klar igen.

Det forsikrer han, få dage før det går løs i den franske hovedstad.

- Jeg er fit for fight. Jeg har en krop nu, der er lidt mere samarbejdsvillig. Jeg har kunnet træne de sidste fire-fem uger nu uden afbræk, så jeg er meget positiv, siger Axelsen, der på det seneste har døjet med en skade i foden.

Axelsen frygter ikke, at den manglende kamptræning kommer til at hæmme hans forsøg på at gentage guldtriumfen fra Tokyo.

- Jeg har fået spillet nogle kampe her til træning de sidste par dage, før vi tog afsted, og det er gået rigtig godt, så jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg hurtigt kommer i kamp-mode, lyder det fra verdens nummer to.