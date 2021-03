Axelsen jagter revanche mod Antonsen i All England-semifinale

Der er lagt op til en spændende dyst, når Danmarks to bedste badmintonspillere, Viktor Axelsen og Anders Antonsen, lørdag aften skal kæmpe om en plads i All England-finalen.

For verdens nummer to, fynboen Viktor Axelsen, handler det ikke blot om at forsvare sin All England-titel fra sidste år.

Det handler også om revanche, efter at han overraskende tabte til Antonsen i deres seneste opgør ved sæsonfinalen tidligere i år.

- Jeg må løfte mit spil sammenlignet med sidste gang. Men jeg er meget spændt på det, og jeg glæder mig til i morgen, siger Axelsen efter sin kvartfinalesejr fredag.

- Det er altid svært at spille mod ham, og vi kender hinandens spil så godt. Det handler om, hvem der håndterer det hele bedst på dagen.

I de indbyrdes kampe mellem de to danskere står det 3-3.

Antonsen, som fredag måtte ud i tre sæt mod Kanta Tsuneyama, er på verdensranglisten en plads under Axelsen.

Han mener trods sin nylige sejr mod landsmanden, at Axelsen må påtage sig favoritværdigheden.

- Jeg må prøve at se, om jeg kan finde en måde at slå ham på, siger Antonsen og uddyber:

- Han er i virkelig, virkelig god form for tiden, så han går sandsynligvis ind til kampen som favorit, og jeg må give alt, hvad jeg har.

Axelsen vandt sin kvartfinale overbevisende med 21-4, 21-15 over Sitthikom Thammasin fra Thailand efter akkurat at have klaret sig forbi de første runder.