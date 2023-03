Axelsen og Eriksen afgiver forklaring i retten

23 af de største danske sportsstjerner har via deres fagforeninger sagsøgt bookmakeren Bet365 i en sag om markedsføring og ulovlig brug af imagerettigheder.

Spilvirksomheden har flere gange brugt atleternes navne og ansigter i opslag på sociale medier.

Den fynske badmintonspiller Viktor Axelsen, der er part i sagen, mødte tirsdag op i Sø- og Handelsretten for at afgive sin forklaring.

Han mener, at opslagene, der blev slettet, efter at fagforeningerne rejste et erstatningskrav mod bookmakeren, er ulovlige.

- Jeg synes, det er grænseoverskridende, at selskabet har brugt billeder af mig på sociale medier.

- Jeg er ikke interesseret i at gøre reklame for spilselskaber. Jeg har aldrig gjort det før, og jeg har ingen interesse i at gøre det i fremtiden, siger Axelsen.

Christian Eriksen mener, at han ufrivilligt er brugt som reklamesøjle i mindst 29 tilfælde, og han har med 1,45 millioner kroner rejst det største erstatningskrav i sagen.

Han afgav sin forklaring via en videoforbindelse.

- Problemet er, at virksomheden - ud fra mit synspunkt - tjente penge på at bruge mit navn og ansigt, uden at jeg selv tjente noget.

- Jeg vil gerne undgå, at Bet365 laver opslag med mig, fordi det kan danne en række forkerte associationer, siger Christian Eriksen.

Direktør i spillerforeningen Michael Sahl Hansen mener, at spilvirksomheden har udnyttet sportsstjernernes image i alt for mange tilfælde.

- Bet365 har gentagne gange kørt over for rødt, og det er ikke rimeligt. Atleter vil som regel ikke associeres med betting, fordi de er forbilleder for unge mennesker, siger Sahl Hansen i retten.

Repræsentant for Bet365 Edward Musa forklarer, at spilvirksomheden ikke laver opslagene i markedsføringsøjemed.

- Vi lavede opslagene, fordi vi gerne ville interagere med vores følgere.

- Nogle af vores opslag handler om sportsbegivenheder, der allerede har fundet sted. Det kan man ikke spille på, siger Edward Musa foran dommerne.

Ifølge advokaten fjerner Bet365 af og til opslag på sociale medier, hvis virksomheden får besked på det.

- Hvis en atlet kontakter selskabet, fordi vedkommende vil have fjernet et billede på vores sociale medier, gør vi det. Det står skrevet i vores interne retningslinjer, siger Edward Musa.

Opslagene fra Bet365 blev lavet fra 19. februar 2019 til 11. marts 2021. De 23 sportsstjerner forlanger samlet 4,8 millioner kroner plus procesrenter i erstatning.

Sagen kører videre onsdag i Sø- og Handelsretten. Dommen forventes først afsagt om flere uger.