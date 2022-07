Axelsen overvinder indoneser og brager ind i Momota

Viktor Axelsen fortsætter sit ridt mod endnu en titel til samlingen.

Lørdag slog den danske badmintonstjerne med 21-15, 20-22, 21-10 verdens nummer otte, Jonatan Christie, i en hård semifinale ved Malaysia Open.

Han er dermed på kurs mod sin tredje turneringssejr i træk, efter at han i juni vandt både Indonesia Open og Indonesia Masters.

Suveræne Axelsen står nu noteret for 30 sejre og kun ét nederlag - mod indiske Lakshya Sen i marts - i 2022 ifølge Det Internationale Badmintonforbund (BWF).

Lørdag startede Christie offensivt, aggressivt og optimistisk mod den danske verdensetter og bragte sig foran 4-2, inden Axelsen med fokuseret spil satte indoneseren eftertrykkeligt på plads.

Mod første sæts afslutning bed Christie igen lidt fra sig, men Axelsen holdt hovedet koldt og udnyttede sin femte sætbold.

Christie ydede langt bedre modstand og holdt sig nogenlunde inde i kampen i andet sæt, og da han efter pausen fik den bedste side vindmæssigt, pressede han Axelsen, som det har været sjældent set længe.

Axelsen førte 17-14 og tilspillede sig en matchbold ved 20-19, men Christie havde momentum og heldet på sin side og tvang kampen ud i tredje sæt.

Christie havde brugt mange kræfter i andet sæt, og det kunne ses i første del af andet sæt, hvor Axelsen pressede ham til en del fejl og bragte sig foran 11-5 inden pausen og sidebyttet.

Christie var flad, og Axelsen hævede sig op på et niveau, hvor kun de færreste kan være med, hvilket gav ham en forholdsvis sikker sejr i tredje sæt.

Det er tredje gang i træk, at Axelsen slår Christie. Han fører desuden 6-2 i indbyrdes opgør efter lørdagens sejr.

I søndagens finale venter japanske Kento Momota.

Den tidligere verdensetter er én af de få spillere i verden, som Axelsen har en negativ indbyrdes rekord i mod. 14-2 står den til Momota.

Japaneren er dog ikke lige så stærk som før et trafikuheld i 2020. Hans seneste finale var sejren over Anders Antonsen i Indonesia Masters i november sidste år.

Seneste møde mellem Axelsen og Momota gav en sejr til danskeren i finalen ved Denmark Open sidste år efter tre udmarvende sæt.

Mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje misser til gengæld finalen søndag.

Det useedede danske par tabte semifinalen i Kuala Lumpur med 18-21, 8-21 til et kinesisk par, som er andenseedet i turneringen.

I første sæt var det helt lige til stillingen 12-12, men herefter haltede det danske par efter. I andet sæt var danskerne med til 3-3, men så stak kineserne af og vandt syv point i træk. Dermed var fundamentet til sejren sikret.

Malaysia Open rangerer som en Super 750-turnering. Altså lige under Indonesia Open, som Viktor Axelsen vandt for små to uger siden.