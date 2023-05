Axelsen spares i næste landskamp

Viktor Axelsen bliver sparet i Danmarks næste kamp tirsdag mod Egypten. Det skriver TV 2 Sport.

Fynboen var søndag med til at slå Singapore ved VM for blandede hold, men tirsdag er det Rasmus Gemke, som spiller herresinglen for Danmark.

- Som jeg nok har sagt tidligere, er der behov for, at alle spillere kommer i gang. Og det her er den rette lejlighed til at få det til at ske. Vi håber selvfølgelig på en lang kampagne, hvor der er behov for alle spillere, og nu får vi så alle i gang, siger cheflandstræner Kenneth Jonassen til TV 2 Sport.

Egypten vurderes som det svageste hold i Danmarks gruppe, der også tæller Kina.