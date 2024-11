Anders Antonsen får lørdag skovlen under Viktor Axelsen i en forrygende danskerduel ved China Masters.

Efter at have smidt en større føring i første sæt fandt 27-årige verdenstreer i andet sæt en vinderformel mod sin tre år ældre landsmand, der er nummer to på verdensranglisten.

16-21, 21-9, 22-20 vinder Antonsen.