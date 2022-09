Axelsen vader i succes: Dubai var en rigtig beslutning

Badmintonspilleren Viktor Axelsen vinder for tiden stort set alt, hvad han stiller op i.

Den 28-årige dansker har i 2022 vundet VM, EM, All England og en lang række andre turneringer.

Sidste år tog han en kontroversiel beslutning om at flytte sin træning til Dubai, og når han ser tilbage, så var det den helt rigtige beslutning for ham at forlade landsholdstræningen i Brøndby.

- Jeg føler, jeg er et godt sted. Både når jeg er i Dubai og hjemme i Danmark. Det fungerer rigtig godt.

- Det vigtigste for mig er, at familien fungerer rigtig godt, og vi er enormt glade, siger Axelsen til Ekstra Bladet.

For otte dage siden vandt han i Japan VM for anden gang i karrieren, og den kommende måned står den på træning i Dubai med flere internationale topspillere.

Axelsen fortæller, at træningen i Dubai er med til at holde ham skærpet. I begyndelsen af oktober går turen så til Danmark, hvor han vil træne de sidste to uger op til Denmark Open.

Danskeren mener, at han på den måde får "det bedste ud af alle verdener".

Selv om Axelsen leverer topresultater, så er kritikken af hans valg om at træne i Dubai ikke forstummet.

- Det var en chance at tage, og jeg satte alt på spil, da jeg gjorde det.

- Jeg gjorde det ud fra et sportsligt perspektiv og med fokus på det familiære. Selvfølgelig var der også et økonomisk incitament, der gør sådan et setup her muligt, men det handlede om at skabe de perfekte rammer, og det er selvfølgelig fantastisk, at det har vist sig at være en succes, siger Axelsen til Ekstra Bladet.

Sammen med kæresten vender den danske badmintonspiller i øjeblikket sit andet barn.

For godt en uge siden meddelte Danmarks næstbedste herrespiller, Anders Antonsen, at han går med overvejelser om at følge i Viktor Axelsens fodspor og træne i Dubai.

Badminton Danmark er bekymret for topspillernes fravalg af landsholdstræningen i Brøndby, da det sænker niveauet og derfor kan ramme fremtidens danske topspillere.