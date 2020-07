Badevandet skriger efter bestemt vejrtype: - Vi får det modsatte

Juli er ikke just startet med sommervarme, oplagte badedage eller flotte blå himler. Tværtimod.

Det har været en kølig, regnfuld og blæsende affære, og det fortsætter torsdag og ugen ud.

- Det bliver en morgenstund, hvor vinden godt nok har lagt sig, men hvor der stadigvæk er risiko for nogle regnbyger, siger Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

Køligt badevand ved fynske strande

Selv om der kan være muligheder for at få et glimt af solen og mærke dens stærke varme, vil lufttemperaturen ligge i underkanten af 20 grader.

Det gælder også badevandet, der varierer meget i det fynske mellem 16 og 19 grader.

- Badevandstemperaturerne er lidt forskellige, og de bliver i hvert fald ikke meget højere de kommende dage. Det kræver overordnet en del sol og også lidt mere stille vejr. Vi får nærmest det modsatte. Vi får køligt sommervejr, og vi får blæst og byger, forklarer Per Christiansen.

Weekenden byder på endnu mere blæst og flere byger, og det ustadige sommervejr fortsætter ind i næste uge.