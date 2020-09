Når tågen letter: Solrig septemberdag venter fynboerne

De seneste dage har været præget af en tyk dyne af tåge over Fyn i aften- og morgentimerne.

Det billede gentager sig tirsdag morgen, hvor tågen igen er skyld i lav sigtbarhed på vejene - nogle steder under 100 meter.

Ifølge DMI er det et højtryk over Danmark, der giver gode betingelser for tågen, fordi luften i højtrykket er varm og fugtig, mens nætterne er blevet længere.

Sommerlige temperaturer

Ud på morgenen og op ad formiddagen letter tågen, i takt med at solen får bedre fat.

Morgenens dis tåge forsvinder i løbet af formiddagen, og der venter en flot nærmest sommerlig efterårsdag. Mange steder omkring 20 grader i eftermiddag.

Det betyder, at der fra sidst på formiddagen er gode chancer for solskin i det fynske og med eftermiddagstemperaturer på mellem 17 og 21 grader. Vinden bliver let til jævn fra syd.

I aften bliver vejret klart, men ud på natten vil der igen opstå stedvis tåge. Temperaturen falder til mellem 4 og 12 grader med svag til let vind fra syd.